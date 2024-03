Erlingshofen

vor 17 Min.

Verpuffung in Heizung führt zu Einsatz der Feuerwehr

Die Feuerwehr war am Samstag in Erlingshofen im Einsatz.

In Erlingshofen kommt es am Samstag zu einem Feueralarm. Der Vorfall in einem landwirtschaftlichen Anwesen geht glimpflich ab.

In Erlingshofen hat am Samstag eine Verpuffung in einer Heizungsanlage für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Dies meldet die Polizei. Die Sache ging glimpflich ab. Gegen 11 Uhr eilten etwa 50 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Donaumünster/Erlingshofen und Tapfheim Uhr zu einem landwirtschaftlichen Betrieb in die Dorfstraße. Von dort war eine starke Rauchentwicklung aus dem Heizungsraum einer Hackschnitzelanlage mitgeteilt worden. Die Helfer konnten vor Ort glücklicherweise kein offenes Feuer feststellen. Es stellte sich heraus, dass eine Verpuffung in der Heizung die die Ursache für den Qualm war. Zu einem Sachschaden kam es nach derzeitigen Erkenntnissen nicht. Personen wurden nicht verletzt. (AZ)

Themen folgen