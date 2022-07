Arbeiten an der Lech-Staustufe bei Feldheim bringt Einschränkung für Spaziergänger

Der östliche Weg am Lech-Damm zwischen Rain und Feldheim ist für die nächsten 18 Monate gesperrt. Grund dafür sind Arbeiten der LEW an der Staustufe für den Naturschutz.

Spaziergänger und Radfahrer müssen mit Behinderungen am Lech rechnen. Denn der Weg an der östlichen Dammseite zwischen der B16-Brücke und Feldheim ist nun bis Dezember 2023 gesperrt. Grund dafür sind Arbeiten an der Staustufe in Feldheim. Dort errichtet die LEW Wasserkraft eine Fischaufstiegsanlage an der rechten Uferseite. Erste Vorbereitungen laufen bereits. Ab 1. August beginnen dann die größeren Arbeiten für das Ausstiegsbauwerk etwa 1,4 Kilometer oberhalb des Kraftwerks.

„Die Bauarbeiten machen die Verkehrseinschränkungen leider notwendig, dafür bitten wir Fußgänger und Radfahrer um Verständnis“, sagt Projektleiter Christian Beer von LEW Wasserkraft. Die entstehende Anlage ist die erste Fischwanderhilfe an den Lechkraftwerken zwischen Ellgau und der Lechmündung.

Bauarbeiten an der Staustufe bei Feldheim bringen Sperrungen mit sich

Das Ausstiegsbauwerk oberhalb des Kraftwerkes überwindet die Höhendifferenz vom Samergraben zum Oberwasser. An diesen Abschnitt schließt sich flussabwärts ein naturnahes Umgehungsgerinne mit Anschluss an den vorhanden Samergraben an. Für den künftig attraktiven Lebensraum für Fische und Wasserlebewesen wird der bestehende Samergraben in einem zweiten Bauabschnitt auf etwa 1,6 Kilometer miteinbezogen und in kurzen Teilbereichen aufgewertet.

Den dritten Abschnitt stellt das Einstiegsbauwerk dar, um die Höhendifferenz vom Unterwasser zum anstehenden Gelände zu überbrücken. Die rund 1,8 Kilometer lange Fischwanderhilfe soll bis zum Winter 2023/2024 fertig werden. Aufgrund von naturschutzfachlichen Auflagen sind insbesondere zum Schutz der Brut- und Rastvögel die Arbeiten im Oberwasser nur zwischen August und Dezember erlaubt. Somit muss das Ausstiegsbauwerk oberhalb des Kraftwerks in mehreren Bauabschnitten hergestellt werden.

Die Kosten für das Gesamtprojekt belaufen sich auf rund drei Millionen Euro und werden von der Kraftwerkseigentümerin, der Rhein-Main-Donau GmbH (RMD), getragen. Die Fischwanderhilfen sind ein wichtiger Baustein für die Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie, die als zentrales Kriterium die Durchgängigkeit der Flüsse für Fische und Wasserlebewesen vorgibt. Die Arbeiten werden durch ein Büro für Landschaftsarchitektur begleitet und sind mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landratsamtes Donau-Ries und dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Nördlingen (AELF) sowie der Fischereifachberatung des Bezirkes Schwaben abgestimmt. (AZ)