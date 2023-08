Bonjour und Hallo - Wiedersehensfreude zwischen Bretonen und Feldheimern

Plus Aus der Partnerschaft mit Plestin-les-Grèves heraus sind etliche Freundschaften entstanden. Jetzt sind die Franzosen wieder zu Gast.

Mehrere Dutzend Feldheimer und Niederschönenfelder Bürgerinnen und Bürger waren versammelt, die bretonische und die Gemeindefahne waren gehisst, als vom Turm der Georgs-Kirche der Stundenschlag für 19 Uhr ertönte. Keine drei Minuten später näherte sich hupend auf der Hauptstraße ein Bus mit französischem Kennzeichen – 36 Reisende an Bord.

Eine Gruppe aus Plestin-les-Grèves erreichte die Partnergemeinde. Und dann beherrschen „Bonjour“, „Hallo“, Wiedersehensfreude, Umarmungen und ein Stimmengewirr die Szene vor der Gemeindekanzlei. Man kennt sich trotz der weiten Entfernung – viele Gäste sind zum wiederholten Male an Lech und Donau. Die meisten Gastgeberfamilien sind „Wiederholungstäter“.