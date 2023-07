Fußball

vor 29 Min.

Der erste Stadtmeister-Titel für Ebermergen seit 13 Jahren

Erster Erfolg für die neu formierte Spielgemeinschaft Ebermergen/Mündling/Sulzdorf: Das Team gewann am Samstag die Harburger Fußball-Stadtmeisterschaft.

Plus Die SG Ebermergen/Mündling/Sulzdorf gewinnt die Harburger Fußball-Stadtmeisterschaft. Vieles bei dem Turnier ist neu.

Der TSV Ebermergen hat seinen Heimvorteil genutzt und erstmals seit vielen Jahren wieder die Harburger Fußball-Stadtmeisterschaft gewonnen. Dies gelang den Ebermergenern im Verbund mit den Kickern aus Mündling und Sulzdorf, mit denen sie seit Kurzem eine Spielgemeinschaft (SG) bilden. Eine weitere Premiere stellte der Modus dar, in dem der Wettbewerb heuer ausgetragen wurde.

Durch die neu formierte SG und den Verzicht auf die Einladung einer Mannschaft aus einer benachbarten Kommune nahmen dieses Mal nur noch vier Teams teil. Zudem spielte erstmals jeder gegen jeden. Jede Partie dauerte 45 Minuten, das komplette Programm wurde an nur einem Tag abgespult. Am Ende errang die Mannschaft, die in der Tabelle auf Platz eins landete, den Titel.

