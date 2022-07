Genderkingen feiert eindrucksvoll den Abschied von Pfarrer Paul Großmann

Plus Genderkingen hat mit einem großen Gottesdienst den Pfarrer Paul Großmann verabschiedet. Der feierte gleichzeitig sein diamantenes Priesterjubiläum.

Am 15. Juli 1962 wurde der Pallottiner Paul Großmann durch Bischof Dr. Joseph Freundorfer aus Augsburg zum Priester geweiht. Fast auf den Tag genau, ganze 60 Jahre später, durfte Paul Großmann nun sein diamantenes Priesterjubiläum mit einem festlichen Gottesdienst im großen, idyllischen Pfarrgarten der Gemeinde Genderkingen feiern.