Segelflieger landet neben der B25: Feuerwehr hilft

Nahe Großsorheim müssen zwei Männer mit einem Segelflugzeug vorzeitig zu Boden. Die Außenlandung gelingt, doch fremde Hilfe ist nötig.

Einen ungewöhnlichen Hilfseinsatz hatte die Freiwillige Feuerwehr Großsorheim am Feiertag Christi Himmelfahrt. Nahe dem Harburger Stadtteil landete auf einem Acker ein Segelflieger. Dies sorgte für Aufsehen.

Nach Auskunft des stellvertretenden Kommandanten Maximilian Frisch waren zwei junge Männer mit dem Flieger in Kirchheim/Teck in Württemberg gestartet. Über dem Ries reichte jedoch die Thermik nicht mehr aus, der Segler verlor an Höhe und der Pilot musste eine sogenannte Außenlandung vollziehen, weil kein Flugplatz in der Nähe war. Er suchte sich dafür ein ebenes Feld neben der B25 auf Höhe Großsorheim aus.

Die Feuerwehr hilft dabei, das Segelflugzeug auseinanderzubauen

Dem Mann gelang es laut Frisch, mit dem Flieger sicher aufzusetzen. Jedoch stand dieser mitten auf der Fläche und wäre von dort ohne fremde Hilfe nicht weggekommen. Also rückten einige Mitglieder der örtlichen Feuerwehr an und halfen dabei, den Segler auseinanderzubauen und die Teile zu einer befestigten Straße zu tragen. Von dort wurden die beiden Insassen und der zerlegte Segler abgeholt. (wwi)