Gemeinderat Holzheim erhöht Gebühren

Plus Abwasser und Kindergarten werden teurer.

Die Gemeinde Holzheim wird ihre Abwassergebühren erhöhen. In der jüngsten Sitzung stimmte der Gemeinderat einer Erhöhung der Herstellungsbeitragssätze und der Gebührensätze einstimmig zu. Bürgermeister Josef Schmidberger informierte den Gemeinderat über die vom Kommunalbüro Radlbeck durchgeführte Beitrags- und Gebührenkalkulation. „Es handelt sich dabei um eine moderate Erhöhung“, erklärt der Rathauschef.

Der Herstellungsbeitrag für Neu- und Umbauten steigt in der Grundstücksfläche um 12 Cent von bisher 2,35 Euro pro Quadratmeter auf neu 2,47 Euro pro Quadratmeter. In der Geschossfläche beträgt die Erhöhung 1,81 Euro pro Quadratmeter. Sprich von bisher 11,48 Euro pro Quadratmeter auf neu 13,29 Euro pro Quadratmeter. Für Schmutzwasser müssen die Holzheimer Bürgerinnen und Bürger künftig 2,34 Euro pro Kubikmeter zahlen (bisher 1,70 Euro pro Kubikmeter) und für Niederschlagswasser 10 Cent pro Quadratmeter (bisher 0,14 Cent pro Quadratmeter).