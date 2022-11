Zwei Pokale für den TSC New Dancia

Holzheimer Tanzgruppen starten erfolgreich in Holzkirchen bei München durch. Damit will der Verein für die Faschingssaison gewappnet sein.

Nach dreijähriger Pause fand heuer wieder der "Dance2U" statt. Den Tanzwettbewerb des Bayerischen Turnverbands richtete in diesem Jahr Holzkirchen bei München aus. Dort nahmen insgesamt 80 Tanzgruppen aus verschiedenen Altersgruppen und Tanzrichtungen, wie etwa Jazz & Modern Dance, Hip-Hop oder Streetdance teil. Die Beiträge wurden von einer Jury zu den Punkten "Technik", "Choreografie", "Image" und "Show" bewertet und zunächst in die Kategorien "Checker" und "Master" unterteilt, wo in einem zweiten Wettkampf gegeneinander angetreten wird.

Auch der TSC New Dancia Holzheim war wieder mit einer Jugendgruppe und drei Erwachsenengruppen mit dabei. Trotz langer Pause und eingeschränktem Trainingsbetrieb konnte der Verein große Erfolge feiern: Am ersten Tag des Wettkampfs erreichte die Jugendgruppe Amaya, die zu irischen Klängen tanzte, den sechsten Platz von insgesamt 17 Gruppen der Kategorie Master. Ganz besonders stolz war Trainerin Doris Schmid, da die Mädchen zum ersten Mal vor einer Jury tanzten und trotz Nervosität ein solches Ergebnis erzielten.

Bronzemedaille für die Holzheimer in der Kategorie "Checker"

Am darauffolgenden Wettkampftag starteten 29 "Adult"-Gruppen. Die Tänzerinnen von Mahalia entführten die Zuschauenden zum Festival "Tomorrowland". Mit ihren Trainerinnen Sarah Ott und Elena Forster konnten sie bei ihrem ersten Wettkampf auf Platz neun der "Checker" landen. Einen weiteren Erfolg für die Trainerin Doris Schmid erreichte die Gruppe Mosaik. Sie tanzten das "Electric Love Festival" und wurden dafür mit der bronzenen Medaille in der Kategorie "Checker" geehrt.

Den zweiten Pokal brachte die Gruppe Bahati mit einem Tanz zu "Titanic" mit nach Holzheim. Unter den "Masters" konnten sie sich zusammen mit der Trainerin Maria Sedlmair den dritten Platz ertanzen. Mit diesen Erfolgen gewappnet, greift der TSC New Dancia Holzheim nun auch die Faschingssaison 2022/23 an. Unter dem Motto "Traditionen" will der Verein in diesem Jahr zu einer Reise durch verschiedene Kulturen und Feste einladen. (AZ)

