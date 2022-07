Handwerker verletzt sich bei Unfall in Hoppingen schwer

In Hoppingen verunglückt am Donnerstag ein Handwerker. Die Gabel eines Staplers fällt auf ihn.

Bei einem Arbeitsunfall in Hoppingen hat sich am Donnerstag ein Handwerker schwer verletzt. Wie die Polizei berichtet, war der 37-Jährige um etwa 15.30 Uhr auf einer Baustelle tätig. Er wollte die Gabel eines Staplers zur Seite schieben. Dabei rutschte das massive Metallteil von der Anbringung und fiel dem Mann auf das Schienbein. Er erlitt eine schlimme, offene Verletzung am Knochen. Das Opfer wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Uniklinikum nach Augsburg geflogen. Die Polizei hat keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Sie schickt einen Bericht an die zuständige Berufsgenossenschaft. (AZ)