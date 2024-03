Kreuzung bei Hürnheim soll jetzt sicherer sein

Eine Wand aus Holz an der gefährlichen Kreuzung bei Hürnheim soll dafür sorgen, dass keine schweren Unfälle mehr passieren.

Die Kreuzung direkt am Ederheimer Ortsteil Hürnheim, an der die Kreisstraße DON 9 und die Ortsverbindungsstraße von Schmähingen her aufeinandertreffen, hat sich in den vergangenen Jahren zu einem Unfallschwerpunkt entwickelt. Mehrere schlimme Unglücke passierten dort. Bei einem kam ein Motorradfahrer ums Leben. Der für die Kreisstraße zuständige Landkreis hat darauf mit einer Maßnahme reagiert: An der Kreuzung wurde im Herbst eine Sichtschutzwand aus Holz aufgestellt.

Damit sind Verkehrsteilnehmer, die von Schmähingen her kommen, gezwungen, an der Stoppstelle anzuhalten und (nochmals) nach links und rechts zu schauen. Andernorts hätten solche Wände einen positiven Effekt, erklärte Gerhard Schappin, der für die Kreisstraßen zuständige Fachbereichsleiter, nun bei einem Termin im Landratsamt. Seit nahe Hürnheim die Wand steht, habe es "keine signifikanten Unfälle mehr gegeben". Man hoffe darauf, "mit relativ einfachen Mitteln etwas erreicht zu haben". (wwi)