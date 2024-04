Unfall nach Hunderettung

Weil sie ihren Hund vor der Schaufel eines Traktors schützen wollte, musste eine Frau aus Huisheim am Ende selbst in das Krankenhaus.

Ein 55-Jähriger wollte am Samstagnachmittag in Huiheim mit dem Frontlader seines Traktors Mist aufladen. Seine Ehefrau stand dabei linksseitig neben der Schaufel. Als der gemeinsame Hund plötzlich vor den Frontlader sprang, lief die Frau diesem nach, um ihr Haustier vor der Schaufel wegzuschieben. Dabei wurde sie jedoch selbst von der Frontladerschaufel am linken Knöchel erfasst. Die Faru musste anschlieflend leicht verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. (AZ)

