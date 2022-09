Konzert in Kaisheim: Von Haydn bis Rammstein

Die Schüler der Musikschule in Kaisheim präsentieren ein breit gefächertes Programm.

"Musik macht erst dann richtig Spaß, wenn sie in der Gemeinschaft stattfindet", stellte Musiklehrer Markus Stegmüller in seiner Begrüßung fest, an die rund 100 Zuhörer gewandt, die sich im Saal der Hofwirtschaft Kaisheim eingefunden hatten. Sie waren gekommen, um sich von den Schülern der Musikschule einen schönen Sommerabend gestalten zu lassen.

Die Nervosität stieg beim Gitarrenorchester an, das sich schon auf der Bühne versammelt hatte, bis der erste Beitrag eingezählt wurde: Leni Fischer, Lilly Gleixner, Lilly Spiegl, Pia Rathsam, Laura Scherb, Mathilda Buchberger, Jannik Miller, Arvid Seidel, Noah Eberle und Sebastian Resanovic stimmten mitreißend die Titelmelodie der bekannten Piratenfilmreihe "Fluch der Karibik" an, ehe Leonie Koffler souverän "Dust in the wind" von Kansas auf der Westerngitarre zum Besten gab. Unterstützt wurde sie dabei von Sängerin Eva Koch.

Nachdem Jannik Miller das Solostück "Andantino" von Ferdinand Carulli bestens auf der Klassikgitarre intoniert hatte, wussten Laura Scherb und Pia Rathsam mit dem wundervoll vorgetragenen "Tanz" von Joseph Haydn zu gefallen. Leni Fischer spielte danach im Duett mit Markus Stegmüller, der bei mehreren Stücken als Begleitgitarrist, Backgroundsänger und Bassist aktiv war, "Der Mond ist aufgegangen". Mit Sebastian Resanovic hielt der Rock Einzug im Hofwirtsaal. Souverän spielte und sang er zunächst "So far away" von Avenged Sevenfold , wobei er von Benedikt Meßmer (zweite Akustikgitarre) und Markus Stegmüller (Bass) unterstützt wurde. Anschließend gab er "Hero of war" von Rise against zum Besten, mit zweiter Stimme von Markus Stegmüller.

Konzert in Kaisheim: Schüler ernten tosenden Applaus

Großartig intonierte Theresa Röthinger danach den Klassiker "Sound of silence" mit Gitarre und Gesang im Duett mit Eva Koch, die zweite Gitarre spielte Arvid Seidel. Unterstützt von Martin Gunzner (Schlagzeug), Benedikt Meßmer (E-Gitarre) und Markus Stegmüller (Bass) spielten die beiden anschließend in mitreißendem Bandsound "Bad Moon Rising"von CCR.

Benedikt Meßmer, Robin Wiedemann und Sebastian Resanovic (E-Gitarre), Martin Gunzner (Schlagzeug), Eva Koch (Gesang) und Markus Stegmüller (Bass und Gesang) rockten danach mit "Learn to fly" von den Foo Fighters. Leonie Koffler verstärkte diese Band für den Song "Ausländer" von Rammstein, auch das ein Beitrag, der auf Wunsch der Schüler von Markus Stegmüller für das Konzert realisiert wurde – nicht ohne den Hinweis auf die Aussage des Liedtextes: "Wir sind alle Ausländer und bedienen uns anderer Sprachen, sobald wir andere Länder besuchen.“

Zum Ende stimmten alle Musizierenden gemeinsam "Always look on the bright side of life" von der Comedytruppe Monty Python an. Dank ausgelegter Textblätter sang und pfiff das Publikum begeistert mit und krönte die Veranstaltung mit tosendem Applaus. (AZ)