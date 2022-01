Landkreis

vor 32 Min.

Corona-Demos: Jusos kontern Kritik der Jungen Union

In Nördlingen demonstrierten Mitte Januar über 400 Menschen für die Wissenschaft.

Plus Scharfe Kritik äußern die Jusos an den jüngsten Aussagen der Jungen Union zu den Demos für die Wissenschaft im Landkreis Donau-Ries. Um was es konkret geht.

Die SPD-Jugendorganisation Jusos weist Kritik aus den Reihen des Kreisvorstands der Jungen Union scharf zurück. Die Jusos beziehen sich damit auf Aussagen des JU-Vorstands, die sich auch kritisch mit den Demonstrationen für die Wissenschaft auseinandersetzen. "Uns Jusos wurde mehr oder weniger subtil von Einzelpersonen und Organisationen vorgeworfen, wir würden die Gesellschaft spalten. Das ist falsch", so Juso-Kreisvorsitzender Robert Baumann (Harburg) in einer Stellungnahme. Weiter schreibt er: "Die Gesellschaft ist bereits gespalten. In „Spaziergänger“ und Integere."

