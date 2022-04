Landkreis Donau-Ries

vor 47 Min.

Wo man im Landkreis noch Spenden für die Ukraine abgeben kann

Spenden für die Ukraine oder für Flüchtlinge vor Ort werden nach wie vor benötigt. An diesen Stellen im Landkreis kann man gespendete Güter abgeben.

Von Ilona Schmid