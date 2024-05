VSC Donauwörth belohnt sich bei den Bayerischen Meisterschaften

Leichtathleten treffen bei den Bayerischen Langstaffelmeisteschaften auf harte Konkurrenz, ergattern am Ende aber drei Medaillen.

Ein perfekter Start in die Freiluftsaison gelang den Leichtathleten des VSC Donauwörth am vergangenen Wochenende bei den bayerischen Langstaffelmeisterschaften in Unterschleißheim. Nachdem das Wetter nahezu perfekte Rahmenbedingungen bot, stand einem erfolgreichen Einstand nichts im Wege. In den gewohnt blauen Trikotfarben der LG Donau-Ries gelang es den vier Donauwörther Staffeln sich selbst für eine lange und disziplinierte Vorbereitung zu belohnen.

Den Beginn markierten die Frauen in der Besetzung Vivien Mayr, Tabea Stumpf und Stefanie Stöckle, die über 3x800 Meter antraten. Bei ihrem Debüt auf dieser Strecke brachte Vivien die Staffel gut ins Rennen und übergab den Stab an Position zwei liegend an Tabea. Taktisch klug teilte sie sich die zwei Stadionrunden ein und reichte weiter an Stefanie, die als Schlussläuferin alles gab, um eine Medaille nach Hause zu holen. Nachdem die führenden Münchner in nationaler Spitzenbesetzung dem Feld enteilt waren, lag der Fokus auf dem Kampf um die Silbermedaille. Leider musste sich die VSC-Läuferin im Schlusssprint noch der Regensburgerin geschlagen geben, konnte aber die Bronzemedaille sicher nach Hause bringen.

4x400-Meter-Staffel der U23 des VSC Donauwörth holt den Vize-Titel

Knapp eine Stunde später standen Tim Dreher, Moritz Roßmann, Fabian Lechner und Jakob Miehling in der männlichen Jugend U23 im Rampenlicht. Als 4x400-Meter-Staffel stellten sie sich der Herausforderung und Dreher und Roßmann, die beiden Debütanten über die Stadionrunde, brachten das Quartett ins Rollen. Auf der zweiten Position liegend wurde der Stab an Lechner übergeben, der genauso wie Schlussläufer Miehling versuchte, die Lücke zur Spitze zu schließen. Allerdings gelang das nicht ganz, aber ein ungefährdeter zweiter Platz und damit der Vize-Titel waren der Lohn der Mühen.

Direkt im Anschluss folgten die Rennen der Männer über 4x400 Meter, wo die LG Donau-Ries durch die langjährigen Donauwörther Leistungsträger Christoph Humburger, Martin Kurnoth, Samuel Ostermeier und Trainer Florian Gnad vertreten wurde. Mit den letztjährigen dritt- und sechstplatzierten der Deutschen Meisterschaften Gräfelfing und München, trafen die vier VSCler auf absolute Topkonkurrenz. Humburger brachte die Staffel perfekt ins Rennen und übergab nahezu zeitgleich mit dem Führenden auf Kurnoth, der den Windschatten taktisch klug nutze, um in bester Ausgangsposition auf Ostermeier zu wechseln. Samuel schonte seine Kräfte klug auf der ersten Hälfte, setzte am Ende zum Spurt an und übergab mit knapper Führung auf Gnad, der jedoch direkt wieder überholt wurde. Lange sah es vielversprechend aus, doch auf den letzten Metern und nach einem harten Endspurt unterlag er knapp und wurde mit nur einer viertel Sekunde Abstand Zweiter. In der Endabrechnung mit dem anderen Zeitlauf hieß es somit Platz Fünf für die Männer und ein aktueller Platz Neun in der Deutschen Bestenliste.

Starteten Pauline Roßmann, Ellie Ströbele und Hannah Märtins mit Stefanie Stöckle im Februar bei den süddeutschen Hallenmeisterschaften noch bei den Frauen und wurden Sechste, rotierte man diesmal die Staffel und begann mit Startläuferin Sarah Menge in der weiblichen Jugend U23. Ein energiegeladenes Wettkampfdebüt von Menge, gefolgt von zwei klug eingeteilten Stadionrunden von Roßmann und Ströbele brachten die Staffel von Anfang an in die Erfolgsspur und so wechselte der Stab auf dritter Position liegend zu Märtins. Ein couragierter Versuch, die Lücke zum zweiten Platz zu schließen, blieb erfolglos, aber mit der dritten Medaille aus Donauwörther Sicht, setzte Märtins den perfekten Schlusspunkt an diesem erfolgreichen Tag.

Sprint-Meeting in Donauwörth

Der Blick richtet sich nun voll auf das am kommenden Sonntag ab 14 Uhr stattfindende Sprint-Meeting im Donauwörther Stauferparkstadion. Ziel für alle ist es hier, Qualifikationsnormen und Bestleistungen zu erzielen und den positiven Saisonstart in der Staffel auch im Einzel auf die Bahn zu bringen. (AZ)