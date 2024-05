Ein berauschender Klavierabend mit Mozart und Liszt

Plus Zum Auftakt einer neuen Reihe gastiert der Augsburger Pianist Evgeny Konnov in Schloss Leitheim. Das Konzert begeistert und macht Lust auf mehr.

Kraftvoll, mit Verve, Druck und Elan zeigte sich der Augsburger Pianist Evgeny Konnov zum Auftakt der neuen Reihe "Konzertfrühling mit regionalen Talenten" auf Schloss Leitheim. Im Mittelpunkt des Programms stand der musikalische Dialog zwischen Wolfgang Amadeus Mozart und Franz Liszt. Der Auftakt der Reihe machte große Lust auf mehr.

Mit kristallklarem Klang, entschlossenem Anschlag, stimmiger Balance, überlegter Phrasierung, überragender Fingerfertigkeit und beeindruckendem Temperament warf Konnov die Musik mit vollen Händen in den Raum und entfaltete aus Mozarts sechster Klaviersonate ein ganzes orchestrales Universum.