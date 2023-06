Konzert in Leitheim: Reizvoller Dialog in außergewöhnlicher Besetzung

Plus Die Konzertreihe aus Schloss Leitheim ist eröffnet. Wie Jakob Spahns Cello in Leitheim mit den Holzblasinstrumenten von PentAnemos harmonierte.

Die Verantwortlichen um Wolfgang Schlicker hatten allen Grund zu Freude, gelang doch die Eröffnung der diesjährigen Konzertreihe auf Schloss Leitheim vor ausverkauftem Haus auch musikalisch ausgezeichnet. Sowohl das Bläserensemble PentAnemos als auch Jakob Spahn waren in Leitheim bereits aufgetreten. Durchaus mutig und originell die Idee, ein Holzblasensemble und einen Cellisten zusammenzuspannen. Das versprach Klangerlebnisse und interessante Reibungen.

Wolfgang Amadeus Mozarts Ouvertüre zur Zauberflöte wirkte in der reizvollen Klanglichkeit des Bläserquintetts anders als gewohnt. Der Vortrag ließ die harmonische Kühnheit und die motivische Fantasie des Wiener Klassikers auf eindrucksvoll transparente Weise zur Geltung kommen.