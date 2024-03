Neues musikalisches Konzept auf Schloss Leitheim

Talente aus der Region konzertieren im Schloss.

Die Leitheimer Schlosskonzerte stehen bereits seit über 60 Jahren für einen Musikgenuss auf höchstem Niveau. Hierfür konnten in den vergangenen Jahren viele international bekannte Musiker und Ensembles nach Leitheim gebracht werden. Aber auch in der Region gibt es viele musikalische Talente, die einen Musikgenuss auf hohem Niveau versprechen. Die Verantwortlichen der Leitheimer Schlosskonzerte freuen sich daher sehr, auch diesen Musikern nun einen Auftritt im einmaligen Ensemble von Schloss Leitheim zu ermöglichen. Mit einem Konzertfrühling startet damit das kulturelle Leben auf dem Schloss nun bereits Anfang Mai in die Saison. Und das sind die regionalen Künstler, die den Auftakt machen:

Am 4. Mai um 17.30 Uhr tritt der Pianist Evgeny Konnov auf. Er konnte bereits bei über 30 internationalen Wettbewerben erste Preise erreichen. Er ist durch seine Auftritte in vielen großen Konzertsälen der Welt auch kein Unbekannter mehr. Aktuell rundet er seine Ausbildung am Leopold Mozart College of Music in Augsburg ab. Bei seinem Leitheimer Auftritt dürfen wir uns auf Stücke von Franz Liszt und Wolfgang Amadeus Mozart freuen. Die Spielfreude von Evgeny Konnov gepaart mit dem weichen Klang unseres historischen Blüthner-Flügels verspricht einen herrlichen Konzertgenuss.

Am 5. Mai um 11 Uhr werden Olivia Friemel-Hurley (Klavier) und Antoine Pecqueur (Fagott) ihr Talent dem Publikum präsentieren. Die Pianistin Olivia Friemel-Hurley ist eine dynamische und facettenreiche Musikerin, die eine breite internationale Ausbildung absolviert hat. Sie stammt aus Neuburg und gründete dort das Musikstudio Più Piano, das sich seit der Gründung zu einem kulturellen Treffpunkt für zeitgenössische und klassische Musik in Bayern entwickelt hat. Ihr Partnber am Fagott ist Antoine Pecqueur, ein vielfach ausgezeichneter Musiker und spezialisiert auf historische Instrumente. In Leitheim spielen sie Camille Saint-Saens , Haydn, Bach, Hindemith, Debussy und Glinka . (AZ)



Info: Programm und Konzertkarten gibt es online auf www.leitheimerschlosskonzerte.de oder telefonisch unter 09097 4983060 sowie an der Konzertkasse. (AZ)

