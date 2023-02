Jetzt mitmachen: Wir suchen das schönste Maschkerle in der DZ-Region

Aufwendige Kostüme, putzige Narren oder gruselig Maskierte? Die Donauwörther Zeitung sucht das schönste oder die schönsten Maschkerle.

Der Fasching nimmt Fahrt auf: Am Wochenende und in den folgenden Februarwochen bis zum Aschermittwoch finden viele närrische Veranstaltungen statt. Wir starten zur bereits auf Hochtouren laufenden Faschingssaison eine Fotoaktion: Schicken Sie uns ein nettes Bild von Ihrem Kostüm - allein, mit Ihrer Clique oder auch von oder mit Familie oder Kind.

Wir suchen die schönsten Faschingskostüme: Schicken Sie uns bis Aschermittwoch ihr Foto

Auch in diesem Fasching gibt es wieder viele kreative, teilweise selbst gemachte Kostüme. Deshalb sucht die Donauwörther Zeitung die schönsten Fotos der verkleideten Närrinnen und Narren. Einige Fotos werden wir auf Sonderseiten in der Zeitung zeigen, aber auch online wird es eine Bildergalerie geben, die fortlaufend aktualisiert wird. Bewerbungen mit Foto vom Faschingskostüm und natürlich dessen Träger oder Trägerin können per E-Mail an redaktion@donauwoerther-zeitung.de geschickt werden. Wichtig: Die Person auf dem Foto muss einer Veröffentlichung zustimmen. Am Ende können alle Leserinnen und Leser in einem Voting über das schönste Mäschkerle abstimmen.

Der kleine Matthias hat seinen ersten Faschingsumzug in Mertingen erlebt. Da gab es auch viel Löwenfutter. Foto: Eva Baur

Ebenfalls wichtig: Bitte geben Sie den Namen des Fotografen an sowie die Angaben zum Bild, wie Name der Person sowie der Wohnort. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder Telefonnummer 0821/777-2355. Die Aufnahmen für unsere Mäschkerle-Aktion können bis zum Aschermittwoch eingeschickt werden.

Schon in den vergangenen Wochen gab es ja ausreichend Gelegenheit, sich in Schale zu schmeißen. Ob beim Faschingsumzug, beim Bunten Abend oder einer der vielen Garde-Treffen. Es war schon richtig was geboten dank der vielen Vereine von Wemding bis Mertingen. Doch auch am Wochenende gibt es viele Termine und in der nächsten Woche steht dann am Donnerstag, 16. Februar, bereits der Weiberfasching an - ein Höhepunkt für das Partyvolk vor allem in Rain, Monheim und Wemding - aber mittlerweile vielerorts.

Zeit also, sich in Faschings-Schale zu werfen. Lassen Sie uns teilhaben. Wir freuen uns auf ihre Zuschrift.