Zu "100 Prozent grüner Strom im Landkreis"

Muss man das verstehen, es heißt immer wir brauchen noch mehr Windräder um die Energiewende zu schaffen, doch das Windrad in Wittesheim muss abgebaut werden. Was für eine Verschwendung. Ebenso wird es mit den Biogasanlagen nach Ablauf der 20 Jahre sein. Sie werden abgeschaltet wenn keine Zukunftsträchtige Lösung gefunden wird, dann fehlt ihr Anteil an „grünem Strom“ und auch die Bestehenden Wärmenetze die aus den Biogasanlagen versorg werden müssen sich nach anderen Energiequellen umsehen. Dann steht der Landkreis Donau-Ries nicht mehr so gut da.