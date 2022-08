Marxheim

Gemeinderat Marxheim: Nein zur Stauzielerhöhung

Umliegende Kommunen wehren sich gegen die Stauzielerhöhung am Kraftwerk Bertoldsheim.

Plus Bürgermeister Alois Schiegg zeigt sich enttäuscht.

Die Gemeinde Marxheim bleibt – wie auch die Nachbarn in Niederschönenfeld – dabei: Sie lehnt mit einstimmigem Beschluss eine temporäre Stauzielerhöhung am Donau-Kraftwerk Bertoldsheim um 20 Zentimeter weiterhin ab. Ausgangspunkt für die erneute Beratung war die Fortsetzung der „Online-Konsultation“, bei der die Kommune am 4. Juli erneut zur Stellungnahme aufgefordert wurde.

