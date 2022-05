Bauchrechner Andreas Römer verzaubert Publikum in Mertingen

Plus Die Zuschauer in Mertingen erleben vor dem Muttertag einen denkwürdigen Comedy-Abend. Leider haben darauf nur wenige Interessierte Lust.

Es war ein denkwürdiger Abend – ein Abend so voller Poesie, Verzauberung, vergnügtem Lachen und dabei wunderbar unterhaltsam. Kurz: ein Abend voller Magie. Mit Menschen, die sich von den Geschichten berühren ließen, die ein großartiger und sehr nahbarer Mensch auf der Bühne ihnen erzählte – nicht allein erzählte, nein: zusammen mit seinen Geschöpfen, die sie mit ihren Geschichten zum Schmunzeln, zum Mitlachen und ein wenig fast zum Weinen brachten.