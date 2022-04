Bläser spielen in Mertingen für den guten Zweck: 2000 Euro für die Ukraine

Das Ensemble "imBRASSivo", die Geschwister Aumiller und Andrea Meggle gestalteten zusammen ein Benefizkonzert. Wofür es lang anhaltenden Beifall gab.

Es war ein emphatisches, unterhaltsames Benefizkonzert mit einem großartigen Ergebnis: Das Ensemble "imBRASSivo" hatte zum Konzert "Musik zur Fastenzeit" geladen - mit dabei waren außerdem das Vokalensemble der Geschwister Aumiller und die Organistin/Pianistin Andrea Meggle. Zusammen brachten sie in der Mertinger Kirche St. Martin Musik durch die Jahrhunderte zu Gehör. Es war eine große Brandbeite aus Renaissance, Barock und Klassik bis hin zu Auszügen aus Musicals. Da erklangen die sehr abwechslungsreich zusammengestellten Kompositionen von Johann Sebastian Bach (Praeludium in g-Moll BWV 535) über John Rutter (Look at the world) bis hin zu Ennio Morricone (Gabriels Oboe aus dem Film "Mission") und Michael Jackson (Heal the World).

Für alle Geschmacksrichtungen war etwas dabei: Von Bach bis zu Michael Jackson

Durch den steten Wechsel war für alle Geschmacksrichtungen etwas dabei: großartig gespielte Orgelmusik (Andrea Meggle), geschmeidiger Blechbläsersound (imBRASSivo mit Gerhard Hieger und Kathrin Schweihofer, Trompete; Tina Barfüßer, Horn; Günter Aumiller, Tuba, Veit Meggle, Posaune) und hörenswerte Vokal-Beiträgen von Eva-Maria, Luisa und Anja Aumiller wie "Hab koa Angst" von den Poxrucker Sisters oder ein Thema aus dem Musical "Anastasia". Die Zuhörer waren ob dieser Interpretationen sehr berührt, wie viele beim Verlassen der Kirche äußerten.

Am Ende dieses bewegenden Benefizkonzerts dankten die Zuhörer den Interpreten des vom Kulturkreis organisierten Konzerts mit lang anhaltendem Beifall im Stehen - und drückten ihr Mitgefühl mit den gequälten Menschen in der Ukraine, wie auch den Geflüchteten (in Mertingen sind mittlerweile sieben Frauen und Kinder angekommen) durch reiche Spenden aus. Es kam eine Summe von 2000 Euro zusammen. Diese wird in voller Höhe an die ukrainischen Kirche überwiesen, die im Land das Leid der Menschen zu lindern versucht. (uhw)

