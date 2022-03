Mertingen

vor 18 Min.

Musikerduo bietet in Mertingen fulminanten Auftakt mit einer großherzigen Geste

Plus Pianist Boris Kuszenow und Violinistin Airi Suzuki spielen nicht nur virtuos auf ihren Instrumenten. Beim Konzert in Mertingen hatten sie eine Überraschung parat.

Von Ulrike Hampp-Weigand

Es war mehr, als eine noble Geste, als sich der russisch-deutsche Pianist Boris Kusnezow beim Konzert in Mertingen nach der Pause an das Publikum wandte: Er freue sich, spielen zu dürfen – nach so langer Zeit erzwungener Untätigkeit, sagte er. Und mehr noch als das, freue er sich, im Frieden leben und musizieren zu dürfen. Das sei angesichts des Irrsinns des Krieges in der Ukraine nicht selbstverständlich. Daher verkündete Kuszenow, den Erlös aus dem Verkauf der CD der beiden Interpreten des Abends an ukrainische Kriegsopfer zu spenden.

