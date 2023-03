Konzert in Mertingen: Von der Freude, Fremdes kennenzulernen

Plus Beim Konzert in Mertingen mit dem Titel "Aus jüdischer Volkspoesie" gewährten vier renommierte Künstler Einblicke in einen reichen musikalischen Schatz.

Fremdes kennenzulernen, bereichert – man muss sich nur trauen, es kennenlernen zu wollen. Das hat der Liederabend in Mertingen überreich bewiesen. Er war überschrieben mit "Aus jüdischer Volkspoesie" – einem Titel, den Dmitri Schostakowitschs Liederzyklus dem Abend gegeben hatte. Das Publikum kam gerade und wegen des avisierten Kennenlernens jüdischer Musik und hob, gemeinsam mit den Künstlern, einen reichen musikalischen Schatz.

Der erste in Deutschland hauptamtlich ordinierte jüdische Kantor, der in Serbien geborene und in jungen Jahren nach Deutschland gekommene David Nikola – sowohl an der Münchner liberalen Synagoge Beth Shalom, als auch einer Stuttgarter Synagoge tätig – eröffnete den Abend. Bevor er seine Berufung gefunden hat, war er Tenorsolist an den Opern in Erfurt und Augsburg. Er trug mit wunderbarer, großer tenoraler Färbung sowohl die liturgischen Gesänge als auch jiddische und sephardische Lieder vor.

Zudem gewährte er einen klugen, inhaltsreichen Einblick in die jüdische Kultur und ihre religiösen Zeremonien. Er erklärte die liturgischen Gesänge, die auf Gedichten basieren von Louis Lewandowski ("Ma Tovu"), Max Janowski ("Avinu Malkenu" – die Antwort auf das christliche "Vater unser"), Lawrence Avery ("Schiru La' adonaj") und Eitan Massouri ("Elohim natan lecha bemata" - Gott gab mir ein kleines Geschenk). Er erzählte von jüdischen Riten, von Zeremonien, vom Leben. Er sang Psalm 34, 13 – 15, "Mi Ha 'isch", eine melancholische chassidische Melodie, die Aufforderung "Tue Gutes!". Er intonierte – im jüdischen Gottesdienst wird nur hebräisch gesungen – Musik, die Herz und Sinnen öffnete. Er vermittelte damit Ruhe und Innerlichkeit.

In gebanntem, fast atemlosem Hören verharrten alle, lauschten selbstvergessen, versunken in die fremden und doch sehr vertraut klingenden Melodien. Mit zwei jiddischen Volksliedern – dem Liebeslied "Papier ist doch weiß" und dem sehr bekannten "Tum Balalike" – lud David Nikola zum Mitsingen ein, und gar viele machten mit. Wie auch zwei sephardische Lieder, "Asheriko" und "L'amor" aus Bosnien entzückten.

Sphärenklänge schwebten in Mertingen durch den Abend

Nach der Pause – da Susanne Sinomec erkrankt war, entfielen die Lieder von Mieczysław Weinberg – sangen "Einspringerin" Marie Schmalhofer und Henrike Paede Lieder von Fanny Hensel. Die Komponistin entstammte einer jüdischen Familie und war – wie ihr Bruder Felix Mendelssohn Bartholdy – hochbegabt. Es waren Sphärenklänge aus den "Sieben Duetten für zwei Frauenstimmen und Klavier", die in den Abend schwebten, in die man sich nach dem ersten Teil erst einhören musste. So ganz anders dann die sieben Lieder von Alexander Zemlinsky.

Henrike Paede und Gerhard Werlitz wechselten sich ab, phrasierten stimmig in modernen, morbiden, düsteren Liedern – bravourös, wie sie die heftigen Anforderungen, mit großen Sprüngen und Farbwechseln, meisterten. Felix Mendelssohn Bartholdys Part waren drei Frühlingslieder, jubilierende, den Frühling begrüßende Preziosen, hinreißend gesungen von Marie Schmalhofer.

Und dann "Aus jüdischer Volkspoesie" – jüdische Musik voller Seele, Rhythmik und Expressivität, brillant vorgestellt von den drei Sängern. Jüdisches Leben hart, und entbehrungsreich, Leid und Freud, Trauer und Glück im Zarenreich. Wehes Klagen um das gestorbene Kind, flehendes Betteln im "Wiegenlied" artikuliert, Gerhard Werlitz griff mit seinem hellen Tenor in den Raum mit des "verlassenen Vaters" Wut und Zorn, und noch rhythmischer, böser, verzweifelter "Das Lied von der Not“ und "Winter". Stakkatoartig wird Verzweiflung herausgeschleudert. Die letzten drei Lieder, so das "Schöne neue Leben", die das politisch gewollte "Glück in der Sowjetzeit" priesen, fehlten, der Umstellung geschuldet.

Riesenbeifall für alle – und ein Extrabeifall für die phänomenale Pianistin Stephanie Knauer, die solistisch nur drei kleine Stücke aus der Familie Mendelssohn spielte – am Ende dieses lange nachwirkenden, eindringlichen Liederabends.