Musikkapelle Mertingen gestaltet stimmungsvolles Open-Air-Konzert

Plus Es war ein lauschiger Abend voll wunderbarer Klänge im Mertinger Amphitheater. Elvis Presley war ebenso dabei wie Michael Jackson und Queen. Und auch sonst war einiges geboten.

Ein strahlender Sommerabend, idyllische Umgebung und die Klänge der Musikkapelle Mertingen: Das Orchester hatte zur Serenade ins Amphitheater eingeladen und Jung und Alt waren dieser Einladung gefolgt und verteilten sich nun auf den vorbereiteten Stühlen sowie auch auf mitgebrachten Picknickdecken, um den Darbietungen zu lauschen. Die Musikkapelle unter Leitung des Dirigenten Wasyl Zakopets stimmte die Zuschauenden wirkungsvoll mit dem ersten Marsch „Jubelklänge“ auf den Abend ein.