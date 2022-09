So präsentiert sich die Firma Hama auf der IFA in Berlin

Die Firma Hama hat bei der Messe IFA in Berlin an einem großen Stand ihre Produktneuheiten vorgestellt. Ein Bereich war besonders gefragt.

Die Firma Hama mit Sitz in Monheim war beim Neustart der Messe IFA in Berlin nach der coronabedingten Zwangspause wieder mit einem großen Stand vertreten. Die internationale Messe für Unterhaltungs- und Haushaltselektronik zog mehr als 160.000 Gäste an.

Der Zubehörhersteller Hama präsentierte auf seinem rund 1200 Quadratmeter großen Stand wie gewohnt Produktneuheiten. Die Konstruktion fiel auf der Messe durch seine auffälligen Farben auf. Die standen laut Mitteilung des Unternehmens für die Vielseitigkeit dessen Markensortiments und spiegelten das neue Markenkonzept des Monheimer Unternehmens wider. Hama habe damit "seinen Anspruch als führende und für die Menschen in Europa wichtigste Zubehörmarke unterstrichen".

Produkte für den Bereich Smart Home waren bei der Messe besonders gefragt

Am Messestand informierten sich zahlreiche Handelskunden aus dem In- und Ausland über Smartphone-, TV- und Homeoffice-Zubehör, Smartwatches, Bluetooth-Lautsprecher, Kopfhörer, Gaming-Produkte und "smarte Lösungen für zu Hause". Vor allem die Produkte für das sogenannte Smart Home, mit denen beispielsweise Heizung, Licht oder auch Steckdosen ins WLAN eingebunden werden und dann via Sprachbefehl oder auch von unterwegs über das Mobiltelefon bedient werden können, seien stark gefragt gewesen. Dabei sei auch die Frage im Vordergrund gestanden, wie mit den smarten Produkten ohne großen Aufwand Energie gespart werden könne.

Die Firma Hama hat rund 18.000 Produkten in ihrem Sortiment, unter anderem für die Bereiche Multimedia, Foto und Telekommunikation. Das Unternehmen ist weltweit in 20 Ländern mit Handelsvertretungen und eigenen Produktionsstätten präsent.(AZ)