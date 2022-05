Monheim

16:00 Uhr

Tüten für Hundekot in Monheim weiter nicht kostenlos

Hundebesitzer in der Stadt Monheim müssen den Kot ihrer Tiere beim Gassigehen mit eigenen Tüten einsammeln.

Plus Ein Bürger aus Monheim hat sich wegen der Hundetüten an die Stadt gewendet. Was die Ratsmitglieder dazu sagen.

Die Monheimer Stadtverwaltung hat ein Schreiben eines Bürgers erreicht, in dem kritisiert wird, dass Tüten für den Kot von Hunden nicht mehr gratis an den Toiletten für die Tiere zur Verfügung gestellt werden. Und dies, obwohl die Hundesteuer zuletzt erhöht wurde.

