Benefizkonzert: Zwei fesselnde Interpreten und tiefe Emotionen

Plus Für die Ukraine setzten sich der Sänger und der Pianist mit musikalischen Botschaften voller Sehnsucht auseinander. Der Abend war hochaktuell.

Angekündigt war ein Benefizliederabend im Bürgerhaus Niederschönenfeld zugunsten der Ukraine – und er geriet zu einem ausgezeichneten Unterfangen dank der Interpreten. Der in Regensburg im Opernchor tätige ukrainische Bass Roman-Ruslan Soltys und der Niederschönenfelder Pianist Florian Luderschmid trugen Lieder aus der Ukraine vor beziehungsweise Klavierkompositionen. Am Ende standen ein Opus magnus von Antonin Dvořák - sein wunderbarer Zyklus "Biblische Lieder", op. 99. Dieser Konzertabend war zugleich der Auftakt der Reihe "Klosterorgel Niederschönenfeld" des Freundeskreises der dortigen historischen Kirchenorgel.