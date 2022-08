Niederschönenfeld

vor 34 Min.

Dächer der JVA Niederschönenfeld sollen zum Sonnenkraftwerk werden

Plus Bayern braucht mehr Sonnenstrom. In Niederschönenfeld wird der frisch gefasste Energieplan konkret. Die Flächen der JVA haben bisher ungenutztes Potenzial.

Dachflächen hat die Justizvollzugsanstalt in Niederschönenfeld wahrlich genug. Der Blick aus der Vogelperspektive zeigt das offensichtliche Potenzial an Platz für Photovoltaik-Anlagen. Das bisher weitgehend brachliegende Potenzial will der Freistaat Bayern nun nutzen, um Solarstrom zu erzeugen. Das könnte noch in diesem Jahr geschehen - auf zwei Gebäuden sollen am Ende Anlagen mit einer Gesamtleistung von knapp 150 Kilowattpeak (kWp) erzeugt werden.

