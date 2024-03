Verstoß gegen Fischereiregeln: Angler ohne Berechtigung erwischt

Zwei Angler in Oberndorf werden erwischt, wie sie ohne Genehmigung zu viele Fischen angeln. Eine Person wurde angezeigt.

An einem Fischweiher in Oberndorf wurden am Samstag zwei Angler erwischt. Einer der beiden übergab dem anderen eine Angel, mit der dieser im Weiher angelte. . Diese Person hatte laut Polizei weder einen Fischereischein noch einen Berechtigungsausweis. Trotz Begrenzung auf zwei Fische nach Vereinssatzung hatten die beiden zudem bereits neun gefangen. Die nicht berechtigte Person wurde angezeigt. (AZ)