Alkoholisierter Autofahrer in Rain gestoppt

Kurz vor Mitternacht kontrollierte die Polizei in Rain einen alkoholisierten Autofahrer. Dieser muss nun mit einem Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen.

Bei einer Verkehrskontrolle ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein alkoholisierter Mann aus dem Verkehr gezogen worden. Kurz nach Mitternacht wurde ein 40-jähriger Autofahrer in der Preußenallee einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde von den Polizisten deutlicher Alkoholgeruch beim Fahrer wahrgenommen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 0,60 Promille. Daraufhin wurde der Betroffene zur Polizeiinspektion Rain gebracht. Ein weiterer Atemalkoholtest an einem gerichtsverwertbaren Atemalkoholmessgerät ergab einen Promillewert von 0,64. Dem 40-Jährigen droht nun ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro und ein einmonatiges Fahrverbot. (AZ)