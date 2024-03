Rain

Betriebsunfall: Gabelstapler ist nötig, um Mann zu befreien

Mit einem Gabelstapler musste ein Arbeiter in Rain aus einer misslichen Lage befreit werden.

Ein Mann will eine Maschine in einem Betrieb in Rain warten. Dann fällt die Elektronik aus und er quetscht sich einen Finger ein.

Einen Finger hat sich ein 50 Jahre alter Arbeiter bei einem Betriebsunfall in Rain schmerzhaft eingequetscht. Wie die Polizei mitteilt, war der Mitarbeiter einer externen Firma damit beauftragt, eine Maschine zu warten und zu reparieren. Während dieser Arbeiten fiel die Elektronik an dieser Maschine aus und eine Art Zylinder fiel herab und quetschte den linken Zeigefinger des Mannes ein. Daraufhin war die Maschine nicht mehr funktionsfähig und der Zylinder konnte nicht mehr hochgefahren werden. Um den Zeigefinger des Mannes zu befreien, musste der Zylinder mit Hilfe eines Gabelstaplers angehoben werden. Nach Angaben des vor Ort befindlichen Notarztes wurde der Zeigefinger durch das Einquetschen gebrochen. (AZ)

