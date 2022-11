Rain

Christmas-Jazz in Rain: Coca-Cola-Sound ohne Kitsch

Plus Schwungvoll geht es mit Jasmin Bayer und Florian Brandl in Rain in die Adventszeit. Sie schafften es, den amerikanischen Sound ohne Kitsch zu präsentieren.

Von Tobias Böcker

Wer könnte sich dem Glitzer, dem Schwung, dem Schmelz und dem Glanz US-amerikanischer Christmas-Songs entziehen? Die Jazzsängerin Jasmin Bayer bekannte sich bei ihrem Konzert im Rainer Schloss genau zu dieser, wie sie selbst es nannte, "Coca-Cola-Weihnachtsstimmung" und präsentierte die einschlägigen Klassiker mit Charme und Esprit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

