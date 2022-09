D'Roaner feiern runden Geburtstag

Der Heimat- und Volkstrachtenverein begeht das Jubiläum zum 40-jährigen Bestehen. Dabei zeigen mehrere Gruppen ihr Können.

Am 19. März 1982 ist im damaligen Gasthof Mayinger der Heimat- und Volkstrachtenverein Rain ("D'Roaner") gegründet worden. Seither hat sich der Verein sehr gut entwickelt und engagiert sich tatkräftig für die Brauchtumspflege in und um Rain. Nun feierte der Verein sein 40-jähriges Bestehen mit dem traditionellen Heimatabend.

Hierzu kamen die Trachtenvereine aus Syrgenstein, Wemding, Wertingen sowie der Patenverein "Donautaler" aus Neuburg. Begonnen wurde mit einem festlichen Gottesdienst in der Rainer Stadtpfarrkirche. Anschließend wurde ein großer Umzug vom Tilly-Denkmal zur Dreifachturnhalle durchgeführt. Vorsitzender Albert Kapfer begrüßte die zahlreichen Gäste. Darunter waren auch einige Gründungsmitglieder, die den Verein teilweise immer noch tatkräftig unterstützen. Kapfer zeigte sich glücklich, dass der Heimatabend so gut besucht wurde und man präsentieren kann, was durch viele Vereinsproben in den unterschiedlichen Gruppen vorbereitet wurde.

Rains Dritter Bürgermeister lobt die gute Jugendarbeit des Vereins

Als Vertreter der Stadt Rain, freute sich der Dritte Bürgermeister Daniel König auch für den Verein. Er lobte die gute Jugendarbeit und wies darauf hin, dass es 40 sehr erfolgreiche Jahre waren und der Heimat- und Volkstrachtenverein nicht mehr aus der Stadt wegzudenken ist. Anschließend führten die Kindergruppe, die Jugendgruppe, die Volks- und Gebirgstracht, die Plattlergruppe sowie die Bezirksgruppe ihre Tänze vor.

Neben der Stadtkapelle sorgten die Mühlfelder Alphornbläser für musikalische Zwischenstücke. Auch die Schnalzergruppe aus Syrgenstein zeigte dem Publikum ihr Können. Den Abschluss bildete ein kurzweiliger Einakter. Abschließend bedankte sich Kapfer bei den Tänzern, Musikern und Schauspielern für die gelungenen Auftritte. Auch bedankte er sich bei den zahlreichen Helfern, ohne die ein solches Fest nicht durchzuführen war. (AZ)