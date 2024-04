Fahrraddiebstahl in Rain

Am Dienstag wurde in Rain ein grau-schwarzes Mountainbike geklaut. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Vorfall.

In Rain ist am Dienstag ein Fahrrad geklaut worden. Am Rainer Bahnhof wurde ein grau-schwarzes Mountainbike der Marke Bulls entwendet. Das Fahrrad war zur Tatzeit abgesperrt. Der Schaden liegt laut den Beamten bei rund 75 Euro. Die Polizei Rain bittet um Hinweise unter der Telefon 09090/7007-0. (AZ)