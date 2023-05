Lastwagenfahrer beschädigt Verkehrszeichen an Kreisverkehr

Ein umgefahrenes Verkehrszeichen, aber kein Unfallverursacher: Die Polizei Rain sucht nach einem unbekannten Lastwagenfahrer.

Im Laufe der vergangenen Tage fuhr ein Unbekannter laut Polizei auf dem Südring bei Rain in westliche Richtung und überfuhr dabei am Kreisverkehr, Abzweigung Münster, ein Verkehrszeichen. Vor Ort wurde ein zerbrochenes Scheinwerferglas gefunden. Ersten Ermittlungen zufolge gehört es zu einem Lastwagen vom Typ Actos, Atego oder Axor. Der entstandene Sachschaden an Kreisverkehr und Verkehrszeichen wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Rain unter der Telefonnummer 09090/7007-0 entgegen. (AZ)