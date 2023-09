Mann setzt versehentlich seine eigene Hecke in Brand

Beim Verbrennen von Unkraut passiert einem Rainer ein Missgeschick, das mit einem Notruf endet.

Eigentlich hatte ein 69-Jähriger aus Rain am Samstag nur das Unkraut auf seinem Grundstück mit einem Gasbrenner beseitigen wollen, dann wurde allerdings eine größere Aktion daraus. Laut Polizei unterschätzte der Mann die Trockenheit in seinem Garten sowie die hohe Temperatur des Brenners und setzte versehentlich seine Thujahecke in Brand.

Das Feuer breitete sich sofort aus, sodass der Mann den Notruf 112 wählen musste. Die Feuerwehr Rain konnte das Feuer rasch löschen, so dass Schlimmeres verhindert wurde. Die Hecke verbrannte auf einer Länge von etwa zwei Metern. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. (AZ)