Die Freude über die Rettung von St. Georg ist groß in Mittelstetten

Plus Mittelstetten feierte die Instandsetzung der maroden Pfarrkirche, deren Statik bedroht war. Jetzt ist das Gotteshaus für die nächsten Generationen sicher.

Von Adalbert Riehl

Die Dorfkirche St. Georg in Mittelstetten ist für die kommenden Generationen wieder gesichert: Mit einer konzertierten Aktion haben Kirchenstiftung, Einwohner, Handwerker und Zuschussgeber das Gotteshaus instand gesetzt. Eine weitere gute Nachricht brachte Rains Kirchenpfleger Walter Lenk beim Festgottesdienst zum Abschluss der statischen Sanierung mit: Es gibt eine "Punktlandung" bei den schon 2016 errechneten Kosten in Höhe von 347.000 Euro - trotz Steigerungen durch nicht vorhersehbaren Mehraufwand. Zu verdanken sind die Einsparungen, die diese Steigerungen ausgleichen, insbesondere den Ortseinwohnern. Sie erbrachten 600 Stunden Eigenleistung, stellten Maschinen unentgeltlich bereit und übernahmen die gesamte Schlussreinigung. Die Filial-Kirchenpflegerin Bettina Landes, die viele Arbeiten "Hand in Hand" mit Walter Lenk und dem ehrenamtlichen Bauleiter Martin Roger koordiniert hatte, sagte, sie sei "stolz auf die allseitige Unterstützung und das absolut gute Ergebnis".

