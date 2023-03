Radfahrer nach Zusammenstoß mit Auto am Kopf verletzt

In Rain ist ein 66-jähriger Radfahrer beim Zusammenstoß mit einem Auto am Kopf verletzt worden.

Bei einem Zusammenstoß mit einem abbiegenden Auto hat sich ein Radfahrer am Sonntag am Kopf verletzt. Kurz nach 13 Uhr bog der 26-jährige Fahrer eines Mercedes von der Münchner Straße nach links in Richtung Hauptstraße/Stadtmitte ab. Nicht im Blick hatte er dabei einen Radfahrer, der zum selben Zeitpunkt vom Parkplatz eines Drogeriemarktes ebenfalls in die Kreuzung eingefahren war und in Richtung Münchner Straße fuhr.

Verletzter Radfahrer in Rain trug keinen Helm

Durch die Kollision mit dem Auto stürzte der Radfahrer und zog sich dabei eine Kopfplatzwunde zu. Einen Fahrradhelm hatte er nicht getragen. Zur Behandlung seiner Verletzung wurde der 66-Jährige vom Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. In diesem Zusammenhang wird allen, die mit dem Fahrrad unterwegs sind, seitens der Polizei das Tragen eines Fahrradhelms dringend empfohlen. Auch wenn gesetzlich nicht vorgeschrieben, schützt ein solcher Helm bei einem Sturz vor schweren Verletzungen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch