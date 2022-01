Unfall bei Schneeglätte zwischen Rain und Überacker

Zu einem Unfall wegen Schneeglätte mit hohem Sachschaden ist es am Sonntagmorgen bei Rain gekommen.

Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden kam es Sonntagfrüh gegen 5.45 Uhr auf der Staatsstraße 2027 zwischen Rain und Überacker. Ein 17-Jähriger fuhr mit seinem dreirädrigen Fiat 500 von Staudheim in Richtung Überacker und konnte aufgrund von Schneeglätte an der Einmündung zur Staatsstraße nicht mehr rechtzeitig anhalten. Er rutschte, wie die Polizeiinspektion Rain mitteilt, in die vorfahrtsberechtigte Straße, auf der zur gleichen Zeit ein 48jähriger mit seinem Auto in Richtung Rain fuhr. Dieser konnte nicht mehr ausweichen und fuhr in die linke Seite des Fiats. Das Fahrzeug wurde so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war. Es entstand glücklicherweise nur Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 10.500 Euro. Gegen den 17jähren Unfallverursacher wird nun ein Bußgeldverfahren eingeleitet. (AZ)

