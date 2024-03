Unfallflucht vor Gartencenter in Rain

Am Mittwoch kam es in Rain zu einer Unfallflucht auf dem Parkplatz vor einem Gartencenter. Die Polizei bittet um Hinweise.

Vor einem Gartencenter in der Donauwörther Straße in Rain wurde am Mittwoch ein Auto angefahren. Das Fahrzeug der 72-Jährigen war zur Unfallzeit in der Reihe P4 geparkt. Es wurde an der hinteren rechten Seite stark beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 5000 Euro. Der noch unbekannte Verursacher kam seinen gesetzlichen Pflichten nicht nach und fuhr weiter, ohne den Unfall zu melden. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 09090/7007-0 entgegen. (AZ)