Kinder in Reichertswies haben jetzt einen Spielplatz

Im kleinen Ort Reichertswies gibt es jetzt einen Spielplatz. Viele Menschen und Institutionen haben sich an dem Projekt beteiligt.

Mit einer kleinen Einweihungsfeier wurde nun der Kinderspielplatz im Daitinger Ortsteil Reichertswies seiner Bestimmung übergeben. Da sich zwischenzeitlich in dem kleinen Dorf eine nicht gerade kleine Anzahl an Kindern tummelt, war es für die Gemeinde an der Zeit, dort eine Möglichkeit zum Spielen zu schaffen.

Durch eine stattliche Anzahl von ehrenamtlichen Stunden unterstützten die Bewohnerinnen und Bewohner dieses Vorhaben. Zudem wurden Spenden für die Spielgeräte gesammelt. Auch die Banken in der Region steuerten ihren Obolus bei. Die Verantwortlichen eines Kinderbasars in Daiting spendeten einen Teil des Reinerlöses in Höhe von 100 Euro. Die Restkosten übernahm die Kommune nach einstimmigem Beschluss des Gemeinderats.

Die Segnung des Spielplatzes nahm Diakon Thomas Rieger vor. Bürgermeister Roland Wildfeuer spendierte bei dieser Gelegenheit ein Spielgerät in Form eines Lastwagens. Nach dem offiziellen Akt feierten Erwachsene und Kinder das Ereignis zünftig mit einer Spansau vom Grill. (AZ)