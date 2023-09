Fahrzeug schrammt an Mauer in Schweinspoint und hinterlässt schwarze Spuren

Rund 3000 Euro Sachschaden hat ein Unbekannter verursacht, der mit den Reifen seines Fahrzeug - vermutlich einer landwirtschaftlichen Zug- oder Arbeitsmaschine - an der Mauer eines Grundstücks in Schweinspoint in der Schenkenstraße entlangschrammte. Laut Polizei wurde das Mauerwerk auf einer Länge von etwa acht Metern durch schwarzen Gummiabrieb beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne den Schaden zu melkden. Hinweise bitte an die PI Rain, Telefon 09090/70070. (AZ)