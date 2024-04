Segelflieger übernehmen Tabellenführung in der Bundesliga

Mit schnellen Flügen setzt sich die Segelfluggruppe an die Spitze der Liga. Ein junger Neuzugang glänzt besonders. Vhs-Kurs begeistert angehende Piloten.

Erst wenige Wochen ist die Segelflug-Saison jung, doch die Piloten der Segelfluggruppe (SFG) Donauwörth-Monheim dürfen sich gleich zweimal freuen – über die Tabellenführung zum Bundesliga-Start und Mitgliederzuwachs.

Bereits zum zweiten Mal veranstalteten die Luftsportler vom Segelflugplatz Stillberghof oberhalb von Zirgesheim in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Donauwörth einen Einsteigerkursus ins Segelfliegen. 15 Teilnehmende durften sich zunächst an zwei Abenden im April in die Welt der Flugtheorie entführen lassen: Aerodynamik, Wetter, Flugmechanik – die ehrenamtlichen SFG-Fluglehrer vermittelten das Hintergrundwissen für die ersten Flüge.

Segelfliegen bei der SFG Donauwörth-Monheim: "Ein Gefühl von Freiheit"

Am vergangenen Wochenende durfte die erste Hälfte der Aspiranten erstmals Platz im Segelflugzeug-Cockpit nehmen und unter fachkundiger Anleitung ein zweisitziges Segelflugzeug am Himmel über Nordschwaben pilotieren, und zwar gleich mehrfach. Für Katharina Grawe (26) war das Erlebnis so eindrücklich, dass sie gleich einen Mitgliedsantrag bei der SFG stellte: „Segelfliegen ist wie eine eigene Welt, in der man seine Alltagsprobleme einfach mal vergessen kann. Außerdem genieße ich das Gefühl von Freiheit“, so die Ingenieurin. Anfang Juni ist dann die zweite Gruppe der VHS-Teilnehmenden an der Reihe.

Neuzugang John Bartels absolviert zweitschnellsten Flug des Wochenendes

Derweil fand am vergangenen Wochenende schon die zweite Runde der Segelflug-Bundesliga statt. SFG-Neuzugang John Bartels gab seinen Einstand und absolvierte mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 154,8 Stundenkilometern gleich mal den bundesweit zweitschnellsten Flug des Liga-Wochenendes. Bartels zählt zu den aufstrebenden Segelflug-Talenten, ist Mitglied der Segelflug-Juniorennationalmannschaft und wechselte zu Saisonbeginn vom Segelflugzentrum Königsdorf nach Donauwörth. David Bauder und Wolfgang Köckeis steuerten ebenfalls Flüge zur Bundesliga bei. Für die SFG bedeutete das Ergebnis in Runde zwei Platz sechs und in der Tabelle die Führung.

Seit dem Wochenende sind zudem drei SFG-Piloten auf dem Internationalen Segelflug-Wettbewerb im sächsischen Klix am Start – Peer Zitzmann, Ovidiu Chircan und Bastian Elsenhans belegen derzeit Plätze im Mittelfeld, haben aber noch eine Woche Zeit, ordentlich zu punkten. (hz)

