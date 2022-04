Teures Missgeschick am Zigarettenautomat in Tagmersheim

Ein Mann aus Eichstätt hat am Zigarettenautomat in Tagmersheim seine EC-Karte stecken lassen. Das hatte finanzielle Folgen.

So teure Zigaretten hatte der Mann aus Eichstätt wohl noch nie gekauft: Insgesamt 96 Euro kostete den 38-Jährigen seine Schachtel. Dazu kam es folgendermaßen: Am vergangenen Karfreitag hatte der Mann laut Polizeibericht vergessen, seine EC-Karte wieder abzuziehen, mit der er sich Zigaretten aus einem Automaten in Tagmersheim geholt hatte. Erst am darauffolgenden Sonntagvormittag stellte er den Verlust fest und sperrte seine Karte.

Ein Unbekannter kaufte mit der vergessenen EC-Karte Zigaretten im Wert von fast 100 Euro

Da war es jedoch bereits zu spät: In der Zwischenzeit wurde diese Karte von einem Unbekannten benutzt. Dieser zog die EC-Karte laut Angabe der Polizei wohl aus dem Automaten und missbrauchte sie für den Kauf von zehn Schachteln Zigaretten aus mehreren Automaten mittels elektronischem Lastschriftverfahrens. Das kostete den Eigentümer der Karte letztendlich fast 100 Euro. Die Ermittlungen zu Täter und Tatorten laufen. (AZ)