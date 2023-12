Tapfheim

"Candlelight Carols": Besinnlich und grandios im Café Bruno

Luisa Hänsel überzeugte in der angenehmen Wohnzimmeratmosphäre des Café Bruno in Tapfheim.

Plus Bei einem außergewöhnlichen Konzert im Alten Bahnhof von Tapfheim ließen die jazzigen Klänge der „Candlelight Carols“ eine berührende Stimmung entstehen.

Von Beate Schwab

Im weihnachtlich liebevoll geschmückten Café Bruno musizierte Leadsängerin Luisa Hänsel gemeinsam mit Hannes Stegmeier (Gitarre, Jazzgitarre) und Moritz Graf (Kontrabass). Die Musiker dieser feinen Jazz-Combo haben sich bei ihrem Jazz-Studium an der Musikhochschule Nürnberg kennengelernt und harmonieren perfekt bei diesem sehr persönlichen Konzert.

Die gebürtige Oberndorferin Luisa Hänsel, musikalisches Multitalent, tritt als Sängerin und virtuose Klarinettistin in zahlreichen Formationen auf. Nach einem Studium der klassischen Musik wandte sie sich dem Jazz zu und absolvierte 2023 in Brüssel erfolgreich ihr Masterstudium in Jazz Gesang am Conservatoire Royal de Bruxelles.

