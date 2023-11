Lichternacht, Musical, Leonhardiritt: Das ist am Wochenende los

Am Wochenende vom 3. bis 5. November ist viel geboten im Kreis Donau-Ries. Neben der Lichternacht in Donauwörth gibt es Lesungen, Konzerte und mehr.

Endlich ist es wieder so weit: In Donauwörth findet am Samstag die heiß begehrte Lichternacht mit bunten Lichtinstallationen und Late Night Shopping statt. Neben diesem Highlight ist auch sonst wieder so einiges im Donau-Rieser Land geboten. Hier kommen unsere Tipps für das Wochenende vom 3. bis 5. November.

Für Marktbummler gibt es am Wochenende wieder einige Angebote:

Am BRK-Zentrum in Donauwörth findet am Freitag von 13 bis 16 Uhr ein Flohmarkt sowie Kleider- und Wäschebasar statt. In der Donauwörther Spitalstraße findet am Samstag von 8 bis 13 Uhr der Bauernmarkt statt. In Tapfheim dürfte der Skifreund fündig werden: In der Sporthalle kann am Sonntag von 12.30 bis 14 Uhr auf dem Skibasar der Wintersportfreunde gekauft und verkauft werden. Und in der Wemdinger Innenstadt findet am Sonntag von 12.30 bis 17 Uhr der Martinimarkt statt.

Das bietet das Wochenende für Konzert-, Zirkus- und Bühnenfreunde

Konzerte: Im Haus des Gastes in Kaisheim findet von Freitag bis Sonntag jeweils um 19.30 Uhr das Musical „Sister Act“ der Musical Company statt. Wer das Tanzbein schwingen will, kommt in Nördlingen ins DiscoFever . In der Mönchsdegginger Grundschule findet am Samstag um 19.30 Uhr ein Jubiläumskonzert des Xangvereins statt und im Reimlinger Kulturstadl gibt es am Sonntag Swinging Entertainment mit The Hot Stuff Jazzband.

Lesung, Ausstellung, Führung: Es gibt einiges im Kreis Donau-Ries zu sehen

Lesung: In Rögling im Nadlerhaus findet am Samstag um 19 Uhr eine Autorenlesung mit Michael J. Scheidle aus dem Krimi „Tomatidin“ statt. Am Rainer Bayertor wird es um 19 Uhr musikalisch: Sabine Sponer liest aus „Felix Fantastische Zeichen - Wie mich mein Sohn davon überzeugte, dass er seinen Tod überlebt hatte“ mit musikalischer Begleitung von Anita Steinhäusler . Am Freitag findet im Donauwörther Zeughaus um 20 Uhr ein Vortrag über Abenteuer, Reise und Handwerk-Kultur von Klaus Deckenbach statt.



Führungen: Für Kinder und Familien findet am Freitag um 17.15 Uhr die „Sagenhafte Führung durch Schloss Harburg “ mit Rübengeistern, Kürbislichtern, Märchen und Sagen statt.

Wochenende im Kreis Donau-Ries: Und was gibt es sonst noch?

Spieleabend: Der Skatverein „Pik-Ass“ Nördlingen veranstaltet am Freitag um 18.30 Uhr im Restaurant Schlössle in Nördlingen einen Spieleabend.

Leonhardiritt in Fremdingen : Die Pfarrgemeinde Fremdingen lädt am Sonntag zum traditionellen Leonhardiritt ein. Der Gottesdienst beginnt um 9.45 Uhr in der Kirche St. Gallus . Um 11 Uhr findet dann der Umritt statt.

