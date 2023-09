Der vierte Stein der Zeitpyramide in Wemding ist gesetzt

Mehr als 500 Menschen schauen sich den nächsten Schritt des Langzeit-Kunstprojekts in Wemding an. Gäste aus verschiedenen Ländern lassen sich begeistern.

Viel Aufsehen hat die vierte Steinsetzung an der Wemdinger Zeitpyramide am Samstag auf der Wemdinger Platte erregt. Bei strahlendem Sonnenschein und hochsommerlichen Temperaturen weilten dort weit über 500 Interessierte allen Alters. Die Zuschauerinnen und Zuschauer kamen aus der Region, dazu gesellten sich Touristen aus Asien, die gerade in Deutschland weilen und sich das Ereignis unbedingt ansehen wollten, sowie Kunstkenner und Beobachter aus verschiedenen Ländern.

Die Anwesenden, egal, wie weit deren Anreise war, zeigten sich begeistert von dem Langzeitkunstprojekt „Zeitpyramide“, das sich über 1200 Jahre erstrecken soll. 30 Jahre ist es her, seit der erste Betonquader gesetzt wurde. Landrat Stefan Rößle veranschaulichte an seinem eigenen Dekaden-Rhythmus, was dieser Zeitraum und damit auch das Kunstwerk für ihn persönlich bedeutete. So wusste er 1993 (erste Steinsetzung) noch nicht, dass er einmal was mit Politik machen würde. 2003 (zweiter Stein) war er bereits persönlich als Landrat mit dabei, 2013 war seine Familie mit fünf Kindern komplett, heute hat er bereits vier Enkelkinder und hofft, noch einige Steinsetzungen erleben zu dürfen. Rößle zitierte nachdenklich ein arabisches Sprichwort: "Alles fürchtet sich vor der Zeit, aber die Zeit fürchtet sich vor den Pyramiden.“

Pyramide soll Auseinandersetzung mit Zeit, Raum und Kunst anregen

Heidi Dittrich, Vorstand der Stiftung Wemdinger Zeitpyramide, philosophierte: „Die Idee des Kunstwerks wird nicht durch seine fertige Form vermittelt, sondern sie realisiert sich während des Entstehungsprozesses.“ Niemand wisse, ob das Projekt bis zum Schluss fertiggestellt wird, aber der 2018 gestorbene Künstler Manfred Laber, von dem das Konzept stammt, seine Tochter Barbara Laber und auch die Organisatoren der Stiftung Wemdinger Zeitpyramide wollen laut Dittrich damit zur Auseinandersetzung über Zeit, Raum und Kunst anregen, "was sicherlich auch gelungen ist". Ein Beispiel für solche interessanten Gedankengänge lieferte Richard Fisher, der für die New York Times/BBC London tätig ist und nach Wemding gereist war.

Der vierte Stein am Langzeit-Kunstprojekt "Wemdinger Zeitpyramide" ist jetzt gesetzt. Foto: Heike John

Der Wemdinger Bürgermeister Martin Drexler sagt auf Englisch: „How is it possible, that a little town thinks so big?" Auf Deutsch: "Wie kann so eine kleine Stadt wie Wemding, so groß denken?“ Drexler spannte den Erklärungsansatz unter anderem über das tatsächlich große Projekt, 120 Steine über 1200 Jahre zu setzen, und klein über die knapp 6000 Einwohner von Wemding. Er kam zu dem philosophischen Schluss: „Alles relativ, alles subjektiv."

Michael Münker, Kunstbeobachter von LTAP (Long Time Art Projects, Langzeitkunstprojekte) aus den Niederlanden (De Letters van Utrecht) stellte einige aktuelle Langzeitkunstprojekte vor, die weltweit Beachtung finden, wie zum Beispiel eine auf 639 Jahre angelegte Realisierung eines Orgelstücks von John Cage, das seit 2002 in Halberstadt gespielt wird - und das, „so langsam wie möglich“, bis ins Jahr 2640. Oder die ebenfalls anwesende Danielle Engelmann aus San Francisco von der Long-Now-Stiftung, die seit den 1990er Jahren an einer Uhr bauen, die 10.000 Jahre lang die Zeit anzeigen soll.

Leiter von Museum bezeichnet Zeitpyramide als Gemeinschaftsprojekt

Münker versteht sich als Zeit- und Kunstbeobachter, dem es wichtig ist, „das Weitergeben zu erhalten“. Mathias Listl, Kurator des Museums für Konkrete Kunst in Ingolstadt, erklärte, er sehe in der Pyramide keineswegs eine „spinnerte“ Idee von einem Künstler und dessen Förderern, sondern ein in die Zukunft gerichtetes Gemeinschaftsprojekt mit einer wichtigen sozialen Komponente. Immer wieder, nämlich alle zehn Jahre gelte es, die schwierige Aufgabe zu bewerkstelligen, nicht nur die Öffentlichkeit für dieses Projekt positiv zu begeistern, sondern auch das Feuer der Leidenschaft bei den Organisatoren und Förderern am Lodern zu halten.

Bei der Firma Eigner in Genderkingen wurde der 6,4 Tonnen schwere Betonblock gegossen. Foto: Daniel Weigl

Die Firma Eigner spendierte auch den vierten Stein für die Zeitpyramide

So dankten die derzeitigen Träger der Laberschen Grundidee und Verantwortlichen von Stadt und Landkreis allen Unterstützern, insbesondere dem Spender aller vier bisherigen Pyramidensteine, der Firma Eigner Fertigbau, vertreten durch Geschäftsführer Otto Christ. Jeder Betonblock misst 1,20 mal 1,20 mal 1,80 Meter, besteht aus 2,6 Kubikmeter Beton und wiegt 6,4 Tonnen.

Über diese Infotafel kann man sich einen QR-Code auf das Handy laden und in einer Simulation die Zeitpyramide „nach Hause holen". Foto: Heike John

Wer möchte, kann sich mit dem von Lukas Pfaller erstellten Projekt Web App „Wemdinger Zeitgeist“ (siehe Infotafel vor Ort auf der Platte) einen QR-Code aufs Handy laden und sich in einer Simulation die Zeitpyramide „nach Hause holen“.