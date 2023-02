Energiesparende Leuchten für Amerbach

Ein Teil der Straßenbeleuchtung in Amerbach wird auf energiesparende LED-Technik umgestellt. Das hat der Stadtrat in Wemding einstimmig beschlossen. In dem Ortsteil werden 44 Lampen erneuert. Die Kosten belaufen sich auf etwa 40.000 Euro. Bürgermeister Martin Drexler stellte in der Sitzung fest: "Man kann das Projekt nur begrüßen." (wwi)